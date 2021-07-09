طرد مشجعة بريطانية من العمل بسبب مباراة إنجلترا والدنمارك

قررت إحدى الشركات البريطانية فصل موظفة عن العمل بسبب الكذب على الإدارة بخصوص عطلة مرضية كاذبة ومشاهدة مباراة إنجلترا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية أورو 2020.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المشجعة “نينا فارغي” البالغة من العمر 37 عاماقدمت عذرا لتفادي العمل حتى تتمكن من الذهاب إلى ملعب ويمبلي في العاصمة لندن بعد الحصول على تذكرة في اللحظة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن نينا فاروغي كانت من بين 60 ألف مشجع في ويمبلي، إلا أن الكاميرا أظهرتها وهي تحتفل بالهدف الأول لإنجلترا، والذي جاء بالنيران العكسية.