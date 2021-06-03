طرد نائبة برلمانية في تنزانيا من الجلسة بسبب “سروالها الضيق”

طرد رئيس مجلس برلمان تنزانيا، يوب ندوغاي، النائبة، يوب ندوغاي، من الجلسة، بعد شكوى صدرت من زميلها حسين عمار. وهذا بسبب ارتدائها سروالا ضيقا.

وقال النائب البرلماني التنزاني، حسين عمار، لرئيس المجلس “السيد رئيس البرلمان، هناك الأخت الجالسة على يميني بقميص أصفر، انظر إلى بنطالها”. ليأمر رئيس المجلس النائبة بالمغادرة. وقال لها رئيس البرلمان التنزاني “اذهبي وارتدي ملابس لائقة حينها يمكن أن تنضمي إلينا لاحقا. هذه ليست الشكوى الأولى التي أتلقاها بشأن ملابس عضوة في البرلمان”.

وطالب رئيس البرلمان التنزاني من أعضاء المجلس منع دخول أي شخص يرتدي ملابس غير لائقة. يذكر أن القواعد البرلمانية في تنزانيا تسمح للنساء بارتداء السراويل على أن لا تكون ضيقة.