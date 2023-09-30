طرد وتمزيق “CV”.. من هنا بدأت قصة شاب من ورقلة مع العمل بالعاصمة

من سؤال بسيط طرحه صحفي على أحد المواطنين في شوارع العاصمة، شاعت قصة شاب من ورقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث طرح صحفي قناةالنهار سؤال على الشاب حول آخر مرة بكى فيه. وكانت إجابته صادمة ومؤثرة.

كما يقول الشاب البالغ من العمر 20 سنة، أنه قطع مسافة كبيرة من أجل الوصول إلى العاصمة، بهدف إيجاد عمل. حيث صرح في ميكروفون النهار “أتيت إلى هنا للبحث عن عمل، وصلت إلى شارع سيدي يحيى”. “أين وجدت امرأة جالسة في أحد محلات الأكل السريع “بيتزيريا” ذهبت إليها لكي أحكي لها ظروفي”.

وتقدم الشاب إلى المرأة وقص عليها ظروفه المعيشية، حيث قال لها “أنا من ورقلة أتيت شاقيا كي أجد عمل وأعيل عائلتي”. “أعطيتها السيرة الذاتية الخاصة بي وقامت بتصويرها”. ثم “قالت لي تعالى تأكل معي”.

وتتغير المجريات

ومن هنا تغيرت مجريات القصة، أين جاء صاحب “البيتزيريا”، وطرده من المكان. كما أردف”لم يعجبه الأمر لأني لم أكن ارتدي ملابس لائقة بهم وقال لي انهض ماذا تفعل هنا”.

كما تابع الشاب “ثم ذهبت إلى صاحب المطعم أعطيته السيرة الذاتية وقام بتمزيقها في وجهي ثم بكيت”. وعند طرح سؤال ماذا تقول للصاحب المحل قال بصريح العبارة “حسبي الله ونعم الوكيل يأتي يوم وستطلب العفو والسماح على الظلم الذي سببته لي”.