طرد وفد مغربي من إجتماع للاتحاد الإفريقي

طرد اليوم، وفد مغربي من مقر الاتحاد الإفريقي، حاول اقتحام اجتماع وزراء الخارجية لـ 15 دولة افريقية.

وقرر الاتحاد الافريقي منع دخول جميع اعضاء الوفد الذي حاول اقتحام الاجتماع حضرته الجمهورية الصحراوية.

تم منع دخول جميع أعضاء الوفد في أشغال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

بحضور وفد صحراوي يقوده وزير المياه و البيئة، ابراهيم المخطار، شهد تأخيرا بلغ ساعتين عن موعد الافتتاح.

بسبب محاولة اعتصام داخل القاعة قام بها بعض أعضاء الوفد المغربي.

مما تسبب في امتعاض كبير من لدن الوفود الحاضرة ومسئولي المفوضية الإفريقية.

وفي محاولة من المفوضية الإفريقية لإقناع المغاربة بعدم أحقية بلدهم في حضور الاجتماع.

باعتباره اجتماع تشاوري بين 15 دولة عضو فقط بموجب الفقرة 3 من المقرر 687 الصادر عن قمة رؤساء الدول والحكومات في جانفي 2018.

أكد المغرب انه مصمم على المشاركة إلى جانب الدول الـ 15 المعنية بموضوع الإصلاح وبينها الجمهورية الصحراوية.