طرفا الصراع في السودان  يوافقان  على الدخول في مفاوضات

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، أن الطرفين المتحاربين في السودان اتفقا على الدخول في مفاوضات.

وذلك لإيجاد حلول للحرب الدائرة بينهما منذ 3 أسابيع، وهو الامر الذي خلف عدة ضحايا.

وأعلن ذات المتحدث، في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس”، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين للمفاوضات.

كما أوضح ان المفاوضات ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وموثوق ومراقب محليا ودوليا.

وأضاف بيرتس ان التفاصيل التقنية للمفاوضات ما تزال قيد الإعداد، كما انه ما يزال من المهم جعل الطرفين يتواصلان ويلتزمان بوقف إطلاق النار.

كما انه من بين الاحتمالات المطروحة، إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب، لكن يجب التفاوض على ذلك.

هذا ويشهد السودان من 15 افريل اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أسفر, وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة, عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة 4599 آخرين.