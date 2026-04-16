طرقات لا تزال مغلقة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه

لا تزال بعض الطرقات والمحاور مغلقة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. وبولاية البويرة، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية البليدة، فالطريق الولائي رقم 110 على مستوى مركز بن حمدان بلدية بن خليل مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

div>

