طرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه

تسببت الأمطار التي تهاطلت بغزارة ليلة أمس خاصة على الولايات الغربية في غلق العديد من الطرقات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد أدت الأمطار التي تساقطت بغزارة بولاية سيدي بلعباس في إرتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 7 الرابط بين بلديتي سفيزف و مصطفى بن ابراهيم مما أدى إلى غلقه.

وبولاية معسكر الطريق مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي المحمدية وحسين. حيث تم تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 04 بإتجاه بلدية سيڨ.