طرقات مغلقة بسبب الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة. التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن بداية من صبيحة السبت الأربعاء.

وحسبما أعلنت عنه مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على الفايسبوك “طريقي”، فإن الطريق رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب الثلوج. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان، مغلق بسبب الثلوج.

كما أشار الدرك الوطني، إلى أن الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج. ورقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو “البويرة” وإفرحونن “تيزي وزو”، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف “تيزي وزو”. بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأصنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم السبت، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 إلى 900 متر. بداية من الساعة 15سا بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال يوم غد الأحد.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج سيتراوح بين 10 إلى 20 سم على الولايات، بومرداس، تيزي وزو، بجاية ، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

وكذا ولايات، ميلة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، البويرة، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية بداية من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد. على الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، المسيلة، تيارت.

الشلف، مستغانم. عين تموشنت، تلمسان، سعيدة، معسكر، وهران، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. برج بوعريريج، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وأم البواقي.