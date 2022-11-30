طرقات مغلقة بسبب انجرافات التربة وتراكم الثلوج

أفاد مركز الإعلام والتنسيق للدرك الوطني، اليوم الأربعاء، أن عدة طرقات مغلقة بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض الولايات. داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السير في الطرقات.

كما أشار الدرك الوطني، إلى أن طريق الوطني رقم 33 مغلق بسبب تراكم الثلوج. وهذا في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

في حين، أدى انجراف التربة، إلى غلق الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين ذراع بن خدة وبوغني. بالضبط على مستوى الجسر الأسود بلدية تيرمتين. ومن جهتها، تقوم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيرمتين، رفقة مصالح الأشغال العمومية في عين المكان.

أما الطريق السريع الجنوبي على مستوى الشراقة إلى غاية بن عكنون، اتجاه الدار البيضاء مغلق بسبب كثافة السيولة المرورية.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على الولايات الشرقية.

وحسب نشرية خاصة حذرت المصالح من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. حيث تصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 50 ملم محليا.

كما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

الولايات المعنية هي: أم البواقي، سوق أهراس، ميلة، قسنطينة، قالمة، الطارف، عنابة، سكيكدة وجيجل

من جهتها حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة.

حيث سيستمر هبوب الرياح إلى غاية منتصف ليلة اليوم. وهذا على سواحل بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.