طرقات مغلقة عبر عدة ولايات

أفادت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب ما كشفت عنه في آخر تحديث لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسببت الثلوج في الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. وبالطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي بني زكي تيزي وزو وبلدية شلاطة بجاية. بالطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية بني زكيتيزي وزو وبلدية إغزر أمقران بجاية.

كما تشهد طرقات ولاية البويرة، تراكم للثلوج، ما تسبب في غلق بعض محاورها، على غرارالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.

وتعرف ولاية سكيكدة هي الأخرى، تساقط ثلوج كثيفة، ما أدى إلى غلق بعض الطرقات. وخص الدرك الوطني بالذكر الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولبلدية أولاد أحبابة وولاية قالمة. والطريق الولائي رقم 132 الرابط بين ولبلديتي واد الزهور وأخنق مايون.

كما أدت التقلبات الجوية، الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلدية أفلو والبيض بسبب تشكل الجليد. والطريق الولائي رقم 54 الرابط بين بلدية بوزينة والطريق الوطني رقم 87 بالضبط على مستوى منطقة ثنية الحمادي بلدية بوزينة بسبب تراكم الثلوج.

وأغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

طرقات الشريعة وحمام ملوان مغلقة

كما أفادت الدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة. والطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة وحمام ملوان تراكم الثلوج.

وفي نفس السياق، تشهد ولاية سطيفـ، تساقط كثيف للثلوج، الأمر الذي أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة المرجة بلدية جميلة. والطريق الوطني رقم 76 على مستوى قنزات بلدية برج زمورة.

وتعمل مصالح الدرك الوطني، على فتح بعض المحاور في ولاية برج بوعريريج . على غرار الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين بلديتي برج زمورة وقنزات ولاية سطيف. والطريق الولائي رقم 43 الرابط بين بلديتي الجعافرة وثنية النصر بالضبط على مستوى منطقة تاركابت بلدية ثنية النصر.

وأغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين ولايتي النعامة وتلمسان. والطريق الوطني رقم 54 الرابط بين بلديتي تلمسان وبني سنوس. والطريق الوطني رقم 22 س الرابط بين بلديتي اولاد ميمون وتلمسان.