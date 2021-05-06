طرقات مغلقة وسيارات عالقة.. مخلّفات التقلبات الجوية الأخيرة

تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ العديد من المواطنين والسيارات العالقة بسبب الأمطار الأخيرة التي تسببت في سيول جارفة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تم بولاية المسيلة، إحتمال فقدان صاحب سيارة كانت محاصرة بعد انخفاض منسوب المياه بواد الخنق ط و رقم 46.

كما حاصرت مياه الأمطار حافلة نقل المسافرين “خط سطيف تندوف” على متنها 10 أشخاص,

أما بولاية سعيدة، على مستوى بلدية سيدي امحمد فقد تم سحب سيارتين إنحرفتا على الطريق دون تسجيل خسائر.

وفي ولاية الأغواط، تم إمتصاص المياه بحي بوقرقور بلدية واد مرة، وإخراج حافلة عالقة، وامتصاص المياه بوسط المدينة وبلدية عين ماضي.

أما بولاية البيض، فقد تم إنقاذ شخص من داخل حافلة وسحبها مع سيارة داخل واد بالطريق ورقم 47 إمتصاص المياه عبر مختلف البلديات.

كما تم سحب سيارتين عالقتين بوادي مديرينة وتقريحت.