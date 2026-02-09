طرقات مغلقة وصعوبة في السير بهذه الولايات!

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والأمطار الغزيرة التي تساقطت على الولايات الغربية للوطن. في غلق بعض الطرقات وتسجيل صعوبة في السير.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه بالطريق الولائي رقم 77 الرابط بين بلدية البنيان ولاية معسكر. و بلدية عين السلطان ولاية سعيدة بالضبط عند الخرجة الجنوبية لبلدية البنيان.

كما تم بولاية سيدي بلعباس، تسجيل صعوبة في السير بسبب وجود ارتفاع منسوب المياه بالطريق البلدي غير مرقم الرابط بين بلدية المسيد ولاية سيدي بلعباس و بلدية هونت ولاية سعيدة.

