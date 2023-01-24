طرقات مغلقة وولايات محاصرة بسبب الثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات الشمالية للوطن.

وحسب ما أفادت به في آخر تحديث لها عبر ضفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسببت الثلوج بغلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

كما أغلقت الثلوج المتراكمة، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

في حين، يشهد الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية يلل ولاية غليزان وجود ضباب كثيف. والطريق الوطني رقم 90 في شطره الرابط بين بلديتي مدريسة وتيارت. بينما حذرت فصيلة الدرك الوطني من وجود الجليد بالطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين ولايتي الاغواط وتيارت. بالضبط على مستوى بلدية سيدي ساعد.

أخذ الحيطة والحذر مع استعمال أضواء الضباب .