طرقات مقطوعة بسبب الثلوج وارتفاع منسوب المياه!

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة، في غلق العديد من الطرقات والمحاور، بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه.

وحسبما أعلنته مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. وبولاية البويرة الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول. وتيكجدة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية معسكر الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي المحمدية وحسين بالضبط بواد هبرة بلدية حسين مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

ودعت مصالح الدرك مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وعدم السير بهذه الطرق إلا للضرورة القصوى. .في حالة الخطر التواصل معهم عن طريق صفحة طريقي أو الرقم الموجود على الصفحة.

