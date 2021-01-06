طرقات مهترئة والسلطات المحلية خارج مجال التغطية بسيدي بلعباس

إستياء كبير لساكني بلدية سيدي بلعباس بسبب حالة الطرقات التي تعيشها معظم احياء عاصمة الولاية عدم المراقبة وغياب المسؤولين المحليين.

وعلى رأسهم رئيس الدائرة أثر بشكل كارثي على الطرقات التي لم تعرف أشغالا منذ مدة طويلة.

وخلال زيارتنا الميدانية إلتقينا بعض السكان الذين طرحوا العديد من المشاكل العويصة التي يعانون منها جراء عدم مراقبة المسؤول.

فبعدما تقرر إعادة تهيئة الطرقات التي لم تكن تحتاج إلى إعادة تهيئتها حسبهم أشغال الحفر العشوائية.

والتي تسببت في إنفجار أحد أنابيب الماء الصالح للشرب قبل قطع المياه عن عدة أحياء،.

وتستمر معاناة سكان بلدية سيدي بلعباس مع تخلف التنمية والمرافق الشبانية, التي لم يستطع المسؤولين المحليين في البلدية تحقيقها.

خصوصا وان الولاية كان يضرب بها المتل بباريس الصغيرة.

كما حاولنا معرفة رد رئيس الدائرة اسباب ذلك غير انه رفض الرد حول الموضوع مكتفيا بكل شيء ايجابي بالولاية.