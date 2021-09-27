طرق قانونية ورسمية.. هكذا يتم إرسال العملة من الخارج إلى الجزائر

كيف تُرسل العملة إلى الجزائر من الخارج؟ سؤال شائع جدًا على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي. يتساءل العديد من الجزائريين الذين يعيشون في الخارج عن الطرق القانونية والرسمية لإرسال الأموال. ويفضل أن تكون بالعملة الصعبة.

أدى تفشي الوباء العالمي وإغلاق الحدود الجزائرية إلى تعطيل أنظمة إرسال الأموال من الخارج إلى الجزائر.

في عام 2020، تراجعت تحويلات المغتربين إلى الجزائر بنسبة 5٪. بحسب بيانات البنك الدولي. ولا تزال شهادات العائلات الجزائرية التي تعيش في الخارج وطلبات المساعدة على الشبكات الاجتماعية تكشف عن صعوبة تحويل الأموال إلى الجزائر.

كيف ترسل الأموال إلى الجزائر؟

“والدتي وحيدة في الجزائر، أبحث عن طريقة لإرسال أموالها بانتظام. هل تعرف أي طرق أسهل لإرسال الأموال دون الحاجة إلى المرور عبر شخص؟ “.

أثار هذا السؤال الأخير الذي طرحه مواطن جزائري، ضمن مجموعة دعم من الجزائريين المقيمين في فرنسا، العديد من التعليقات وكذا النصائح.

هناك العديد من الطرق، ولكن العثور على المعلومات الصحيحة لاستخدامها أمر معقد للغاية.

إغلاق الحدود الجزائرية يعقد الأمور

لقد أدى إغلاق الحدود لأكثر من عام إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر، ولهذا السبب نرى العديد من الأسئلة في هذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي. والأكثر شيوعا هي كيف يمكنني مساعدة عائلتي ماليًا؟ ما هي الطريقة الآمنة لإرسال الأموال؟.

أموال قليلة بوسائل آمنة

سارة، 34 عاماً تريد أن تساعد والدتها في دفع إيجارها السنوي. لكنها لم تجد طريقة لإرسالها ولا يمكنها الدخول إلى الجزائر في الوقت الحالي.

في حالة سارة، المسار الرسمي هو الموصى به من قبل مستخدمي الإنترنت الجزائريين. في الواقع، تقود شركات تحويل الأموال مثل Western Union و Moneygram الطريق لإرسال العملة والسحب بالعملة المحلية للبلد. هذان الحلان موجودان في الجزائر.

الميزة هي سهولة الإرسال، ما عليك سوى الانتقال إلى مكتب رسمي، وملء نموذج تحويل بجميع البيانات الشخصية للمرسل والمستلم. سيتم تطبيق رسوم التحويل بناءً على المبلغ المرسل، بين 1.90 و 3.90 يورو لكل عملية تحويل. الشحن سريع جدًا وسيستغرق بضعة أيام فقط.

تعرض الآن معظم البنوك الأوروبية إصدار تحويل ويسترن يونيون مباشرة من حساب جاري لعملائها. المشكلة الوحيدة هي أن المبلغ الإجمالي المرسل محدود. حيث يبلغ أقصاه 100 ألف دج لدى موني جرام وأقل قليلاً من 500ألف دينار جزائري لوسترن يونيون.

مبالغ كبيرة في حالات الطوارئ

“أريد أن أرسل الأموال إلى الجزائر. هل قام أي منكم بتحويل من فرنسا إلى بنك في الجزائر؟ (مبلغ يزيد عن 10000) دون أي مشكلة. مع العلم أنه يجب علي إرسال المبلغ بشكل عاجل.

يمكن للبنوك الجزائرية الرسمية أن تتلقى تحويلات بالعملة الأجنبية، ويمكن أن تكون المبالغ المرسلة كبيرة. للقيام بذلك، من الضروري إنشاء حسابات العملة.

في هذه الحالة ، يمكن استرداد الأموال بالعملة الأصلية. وتعمل هذه التحويلات بسهولة في البنوك الدولية التي يوجد مقرها الرئيسي في الجزائر وخارجها. مثل BNP أو Société Générale.

هناك أيضًا رسوم كبيرة جدًا على كل تحويل وفتح حساب بالعملة الأجنبية له تكلفة سنوية يجب أن تكون قادرًا على تحملها. من الضروري أيضًا أن يكون لدى البنك سيولة للسماح لك بسحب العملات. أخيرًا، لا يتم تقديم هذه الخدمة بشكل منهجي؛ تسمح بعض البنوك الخاصة لنفسها باختيار العملاء الذين قد يكون لديهم حسابات بالعملات الأجنبية.

الحل النهائي الذي يفضله الجزائريون هو اللجوء إلى بنك Paysera الليتواني. يوفر خدمات دولية ويسمح بالحصول على بطاقة فيزا وعملة استقبال الحساب.

يفرض البنك رسومًا كبيرة ولكنه يوفر استقلالية في تحويل الأموال. ما عليك سوى فتح حساب عبر الإنترنت عن طريق إبلاغ البنك الذي تريد ربطه. وإرسال بطاقة سحب أمر أكثر تعقيدًا ومن الضروري العثور على وسيط في الجزائر.