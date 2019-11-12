طرق مقطوعة وثلوج تحاصر 5 ولايات..!

تم توزيع مساعدات غذائية وبطانيات على بعض العائلات المعزولة

الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ مسافرين عالقين منذ 24 ساعة

الثلوج تقطع الطرق الوطنية وتحاصر قرى ديرة بالبويرة

الجيش يتدخل لفك العزلة عن عشرات العائلات في سيدي بلعباس وخنشلة

شهدت العديد من الولايات بوسط وشرق وغرب البلاد، اضطرابا جويا صاحبه تساقط كمية هامة من الأمطار والثلوج، مما تسبب في قطع العديد من الطرقات.

وهو ما أدى إلى تدخل مفارز الجيش لفك الحصار عن مئات العائلات المحاصرة بالثلوج وإنقاذ المسافرين العالقين عبر الطرق الجبلية.

الجيش يتدخل لفك العزلة بعد تساقط الثلوج في سيدي بلعباس

تهاطلت، ليلة أول أمس، كميات كبيرة من الثلوج على مختلف مناطق الهضاب العليا بجنوب ولاية سيدي بلعباس،

خاصة بالضاية ومرحوم ومرين، مما تسبب في قطع الطرق الوطنية والولائية، حيث تدخلت مختلف وحدات

الأشغال العمومية وقوات الجيش الوطني الشعبي من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة، خاصة بالضاية،

بواسطة كاسحات الثلوج من أجل إزالة هذه الأخيرة التي أثلجت صدور الفلاحين بالجهة الجنوبية للولاية.

إذ وفي هذا السياق، شهد الطريق الوطني رقم 109 الرابط بين سيدي بلعباس والبيض حركة متذبذبة في الصباح،

قبل تدخل الجهات المعنية، كما عرف الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين الضاية وتلاغ نفس الأمر، زيادة على

الطريق الوطني رقم 104 الرابط بين مرحوم وسعيدة، إلى جانب الطريق الولائي رقم 55 الرابط بين سيدي

شعيب والضاية التي وصل بها سمك الثلوج إلى نحو 10 سنتيم.

الثلوج تقطع الطرق الوطنية وتحاصر قرى ديرة في البويرة

كشفت مصالح الدرك والأشغال العمومية بالبويرة، أن الثلوج المتساقطة منذ3 أيام، تسببت في قطع الطريق

الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو على مستوى الأصنام شرق البويرة، وكذا الطريق الوطني رقم 30

الرابط بين البويرة وتيزى وزو على مستوى صحاريج شرق الولاية، وكذا الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فرحونان.

هذا وقد اكتست قرى ديرة جنوب البويرة حلة بيضاء جراء التساقط الكثيف للثلوج، مما تسبب في قطع الطرق

بالمنطقة جزئيا، هذا وقد شرعت مديرية الأشغال العمومية في استخدام كاسحات الثلوج بالطرق الوطنية قصد

محاولة فتح جزئي، كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إسعاف عائلة بمنطقة اسول جراء محاصرتها بالثلوج.

الجيش يتدخل لفك الحصار عن مئات العائلات المحاصرة بالثلوج في خنشلة

وضعت، يوم أمس، مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي التابعة للقطاع العملياتي لولاية خنشلة، بالتنسيق مع

أفراد وحدات الدرك الوطني، وسائلها المادية من الآليات والعتاد اللازم لفك العزلة عن المناطق التي شهدت

تساقطا كثيفا للثلوج بلغ سمكها في بعض البلديات الجبلية غربا، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، أزيد من 20

سم، لاسيما عبر الطرق الولائية والبلدية في أعالي جبال عين ميمون ويابوس ولمصارة وشلية وبوحمامة، إثر

الاضطراب الجوي الذي صاحبه انخفاض محسوس في درجات الحرارة التي بلغت 3 درجات تحت الصفر.

وحسب القائمين على هذه العملية، فقد تم تسخير وسائل مادية وبشرية ضخمة في سباق مع الزمن، لإنقاذ

العائلات المحاصرة والمسافرين العالقين عبر الطرق الجبلية، أين تم توزيع مساعدات غذائية معتبرة وبطانيات،

مست عديد العائلات المتضررة في قرى بلدية طامزة وبلديات دائرة بوحمامة، والعملية متواصلة لتشمل باقي

بلديات الولاية غربا، بالتوازي مع علميات إزالة طبقات الثلوج الكثيفة على مستوى العديد من الطرقات والمسالك

المغلقة، وتقديم الأغذية والمياه للمواطنين والمسافرين العالقين، والتي تدخل ضمن المهام الإنسانية لعناصر الجيش.

من جهتها وفي ذات السياق، فقد تمكنت وحدات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح أمس، باستخدام

آليات جد متطورة، من الوصول إلى أعالي الجبال المحاصرة عبر قرى بلديات دائرة بوحمامة وكذا بعض القرى

الجبلية في بلدية طامزة، أين تم إنقاذ أزيد من 8 عائلات من أكواخها التي غطتها طبقات الثلوج من الموت

المحقق، حيث قدمت لأفرادها بعض الأغذية والألبسة والأغطية الصوفية، في انتظار إجلائهم من تلك المناطق ووضعهم في مكان آمن.

الثلوج والأمطار تقطع عدة طرق بباتنة

تسببت الثلوج والأمطار المتساقطة، أول أمس، على مستوى مرتفعات ولاية باتنة، في تسجيل صعوبة حركة

المرور وغلق عدة طرقات على غرار الطريق الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين مروانة وحيدوسة، أين صعُبت

حركة المرور بسبب تساقط الثلوج، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين باتنة وبسكرة مرورا بثنية

العابد ومنعة بالمكان المسمى «ثنية الرصاص»، وكذا مناطق وادي الماء وعين الطين وثنية بعلي، أين علقت

عشرات المركبات بسبب كثافة الثلوج هناك، خاصة في الفترة الليلية، وكانت مديرية الأشغال العمومية قد تدخلت

بالمناطق المذكورة من أجل فتح الطرق وفك العزلة على المواطنين، وذلك بتسخير آليات ومعدات لفتح العديد من

المسالك والطرق الثانوية على غرار الطريق الرابط بين بلدية «لارباع» والطريق الوطني رقم 87.

قرى ومداشر ولاية سطيف تشهد تساقطا كثيفا للثلوج

بالمقابل، تم تسجيل تساقط كبير للثلوج والأمطار على العديد من المناطق الجبلية لولاية سطيف، خاصة منها في

بلديات شرق الولايات التي تمر باضطراب جوي قوي، منذ ليلة أول أمس، وهو ما جعل مصالح الحماية المدنية

تعلن حالة تأهب من أجل مواجهة الاضطراب الجوي الذي يضرب المنطقة وباقي الولايات المجاورة، باعتبار ولاية سطيف محور عبور وربط بين مختلف ولايات الشرق والوسط