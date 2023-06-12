طرق مقطوعة بـ 5 ولايات بسبب إرتفاع منسوب مياه الامطار

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي أن عدد من الطرق مغلقة بسبب إرتفاع منسوب مياه الامطار بـ 5 ولايات.

وحسب بيان ذات المصالح الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين المسيلة وأولاد جلال على مستوى المخرج الجنوبي لبلدية بوسعادة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 78 بباتنة الرابط بين بيطام وبريكة على مستوى منطقة السهلي بسبب ارتفاع منسوب المياه.

بالإضافة إلى غلق الطريق البلدي الغير المرقم ببرج بوعريريج الرابط بين ثنية النصر وقرية بوقطن.

في حين يعرف الطريق الوطني رقم 46 بالمسيلة على مستوى واد محصب ببلدية ولتام صعوبة في حركة المرور بسبب الأوحال. وايضا صعوبة بالسير على الطريق الوطني رقم 77 بسطيف بالمنطقة الرابطة بين بني فودة وبني عزيز بسبب ارتفاع منسوب مياه واد لعطش.

وللإشارة فإن أفراد الدرك الوطني بالمناطق المعنية تنفذ تدخلات من أجل تقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق وتسهيل حركة المرور.