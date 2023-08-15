طريقة اقتناء اللحوم البيضاء والحمراء.. حماية المستهلك تنبه

أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (APOCE) تنبيهًا بشأن شراء اللحوم (الحمراء والبيضاء) في ظل ظروف معينة.

من خلال منشور على صفحتها على Facebook، نبهت جمعية حماية المستهلك بالمخاطر المرتبطة بشراء اللحوم في أكياس بلاستيكية غير غذائية.

وحسب المنظمة يجب دائمًا حماية اللحوم، البيضاء أو الحمراء، بورق الطعام قبل وضعها في كيس بلاستيكي. يعمل هذا الورق كحماية ويحد من تلوث اللحوم النيئة بالمواد البلاستيكية التي تشكل الكيس.

وتحتوي الأكياس البلاستيكية على مكونات يحتمل أن تكون ضارة بصحة الإنسان. كما يمكنها إطلاق هذه المواد الكيميائية عند ملامستها للمواد الغذائية مما يسبب مشاكل صحية. بما في ذلك الاضطرابات والآثار الضارة الأخرى على جسم الإنسان.

وبالتالي ، من الضروري أن يتخذ المستهلكون الاحتياطات عند شراء الطعام. ويقومون بالتغليف المناسب والمواد الآمنة لتخزين الطعام.

وتحث APOCE المستهلكين على البقاء يقظين بشأن خيارات تغليف المواد الغذائية الخاصة بهم. وأخذ التوصيات الصحية في الاعتبار لحماية صحتهم ورفاهيتهم.