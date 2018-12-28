طريقة جديدة لخفض ضغط الدم دون دواء تعرف عليها !

كشف أطباء وباحثون عن طريقة حديثة تساعد في تخفيف ضغط الدم من دون دواء.

وتوصل الأطباء والباحثون، إلى جمع بيانات مايقارب من 400 تجربة عشوائية، قيمت أثار أدوية ضغط الدم وممارسة التمرينات الرياضية.

حيث توصل الباحثون، أن الأدوية والرياضة خفضت ضغط الدم بنحو 9 مليميترات زئبق، لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة حسين ناجي،” يبدو أن التمارين تسبب انخفاضات مماثلة في ضغط الدم الانقباضي مثل الأدوية الخافضة للضغط التي يشيع استخدامها بين الأشخاص المرضى بارتفاع ضغط الدم”.

حيث أجرى ناجي، 194 تجربة بحثت تأثير أدوية وعلاج ارتفاع ضغط الدم و197 تجربة اختبرت تأثير التدريبات على خفض الدم المرتفع.

وعند الفحص وجد الباحثون، أن التدريبات تحقق نفس نتيجة الدواء، إذ يخفضان الضغط 8.96 مليمتر زئبق في المتوسط.

وأكد ناجي أن التمارين الرياضية حتى البسيطة منها تحقق فائدة.