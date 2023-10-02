طريقة جديدة للدخول إلى المملكة المتحدة

ستطلق المملكة المتحدة تصريح سفر إلكتروني (ETA) للزوار هذا الشهر في المرحلة الأولى من الرقمنة السريعة للحدود. في جميع أنحاء أوروبا والتي تتضمن ثلاثة أنظمة إلكترونية منفصلة.

ومن المقرر إطلاق برنامج ETA في 25 أكتوبر في تجربة مع المواطنين القطريين. الذين سيحتاجون إلى تصريح للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 15 نوفمبر.

كما سيتم توسيع المخطط لاحقًا ليشمل دول الخليج الأخرى وسيتم تعميمه على جميع المواطنين من خارج المملكة المتحدة. الذين لا يحتاجون إلى تصريح للسفر إلى المملكة المتحدة. التأشيرة حتى نهاية عام 2024.

وتبلغ تكلفة التفويض 10 جنيهات إسترلينية ويكون صالحًا لمدة عامين فقط.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتطوير نظام أوروبي مماثل لمعلومات السفر والترخيص (Etias). والذي سيحتاجه مواطنو المملكة المتحدة وغيرهم من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي. ربما اعتبارًا من أوائل عام 2025. وسيتكلف 7 يورو ويكون صالحًا لمدة ثلاثة سنين.

وسيتم تقديم نظام الدخول / الخروج من الاتحاد الأوروبي (EES) قبل Etias لتسجيل المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي. على حدود منطقة شنغن.

ومن المتوقع الآن أن يبدأ هذا العام المقبل، ربما بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس في جويلية وأوت. بعد أن تم تأجيله مرارا وتكرارا. ومن المتوقع أن يأتي إيتياس بعد ستة أشهر من إطلاق EES.

وسيقوم النظام بجمع بيانات جواز السفر وتاريخ ومكان الدخول والخروج وصورة الوجه وبصمات الأصابع الأربعة.