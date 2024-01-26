طريقة جديدة ومؤلمة.. إعدام رجل بإجباره على استنشاق النيتروجين

أعدمت ولاية ألاباما الأمريكية يوم أمس الخميس، كينيث يوجين سميث. وذلك بإجباره على استنشاق النيتروجين.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية جميع الطعون وطلبات الإرجاء المقدمة من المجرم البالغ من العمر 58 عامًا.

وتلقت أعلى محكمة في البلاد، ذات الأغلبية المحافظة، استئنافًا نهائيًا من الشخص المدان يوم الخميس. لكنها لم تغير موقفها.

“طريقة تنفيذ جديدة وغير مجربة”

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ر إنها “منزعجة” من استخدام “طريقة جديدة وغير مجربة في التنفيذ، وهي استنشاق النيتروجين.

وحذرت المتحدثة باسم المفوضية العليا، رافينا شمداساني، من أن هذا “قد يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة القاسية. أو المهينة بموجب القانون الدولي”، داعية إلى وقف تنفيذ هذا الإعدام.

وأشار المتحدث إلى أن بروتوكول تنفيذ نقص الأكسجة في النيتروجين في ألاباما لا ينص على التخدير. في حين توصي الجمعية البيطرية الأمريكية (AVMA) بإعطاء مهدئ للحيوانات التي يتم قتلها بطريقة رحيمة بهذه الطريقة.

ومن جانبها، ذهبت ولاية ألاباما، في مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة العليا. إلى حد تقديم نقص الأكسجة في النيتروجين على أنه “ربما يكون أسلوب الإعدام الأكثر إنسانية الذي تم اختراعه على الإطلاق”.

مذنب بارتكاب جريمة قتل في عام 1988

وأدين سميث بقتل إليزابيث دورلين سينيت، 45 عامًا، عام 1988. بأمر من زوجها تشارلز سينيت، وهو قس مثقل بالديون وغير مخلص، لجعل الأمر يبدو وكأنه عملية سطو تمت بشكل خاطئ.

ورغم انتحار الزوج، تمكنت الشرطة من تعقب القاتلين. حيث تم إعدام شريك كينيث يوجين سميث، جون فورست باركر، المحكوم عليه بالإعدام، في عام 2010.

وحُكم على كينيث سميث أيضًا بعقوبة الإعدام للمرة الأولى، لكن المحاكمة ألغيت عند الاستئناف.

وخلال محاكمته الثانية في عام 1996، فضل 11 من المحلفين الـ 12 الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن القاضي تجاوز رأي المحلفين وحكم عليه بعقوبة الإعدام.