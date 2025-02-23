طريقة سحب الأموال من الشباك الآلي دون بطاقة ذهبية

ذَكرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بإمكانية سحب الأموال من الشبابيك الآلية، بدون الحاجة إلى بطاقة ذهبية.

وحسب بيان للشركة، فإنه ومن خلال خدمة “Cardless” وتطبيق بريدي موب، يمكن الإستفادة من خدمة السحب بدون بطاقة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر.

وتتمثل طريقة القيام بالعملية في فتح تطبيق بريدي موب، واختيار معاملة بدون بطاقة في قائمة الاستقبال. وإختيار المصدر “الحساب الجاري”.

ثم إختيار خاصية السحب بدون بطاقة من الصراف الآلي، وتحديد تاريخ ومدة صلاحية المعاملة. وكتابة المبلغ المراد سحبه، حيث لا يجب أن يتجاوز المبلغ المراد سحبه الـ20 ألف دينار.

وبعدها يتم تأكيد العملية والضغط على إنشاء، وحفظ رقم السحب الظاهر على الشاشة.

ليتم إستلام رسالة نصية تحتوي على الرقم السري للعملية، ثم التوجه إلى الشباك الآلي واختيار خاصية السحب بدون بطاقة. وإدخال رقم السحب، وإدخال الرقم السري المرسل في رسالة نصية.