طريقة فريدة من نوعها.. هكذا وصل حراق مغربي إلى إسبانيا

يحاول العديد من الحراقة الوصول إلى أوروبا عبر شتى الطرق، وذلك من خلال الإستعانة بقوارب الموت أو الإختباء داخل حاويات، لكن مافعله شاب مغربي هذا الأسبوع فريد من نوعه.

وفي السياق ذات صلة، استطاع مهاجر غير شرعي “حراق” من الوصول إلى جيب مليلية الإسباني، انطلاقاً من شمال المغرب.

ووفق ما أفادت به السلطات الإسبانية، فإن الشاب المغربي نجح في الوصول إلى جيب مليلية في إسبانيا مستعينا بمظلة طائرة.

وأوضحت ذات المصادر، بأنه ولأول مرة يدخل فيها مهاجر غير شرعي إلى مليلية بالمظلة.

متحدث باسم بلدية مليلية: “شاهدان أبلغا الحرس المدني الاسباني عن الواقعة”

ومن جهته، قال متحدث باسم بلدية مليلية،إن “الحرس المدني الإسبانية تلقى بلاغا عن الواقعة، لكن لم يتم بعد تحديد مكان وجود هذا الحراق”.

وأضاف ذات المتحدث:”شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي السابعة والربع شخصا يطير بواسطة مظلة”، فوق السياج العالي المحيط بالمدينة قبل أن يدخل إليها.

وللإشارة، يحيط سياج حديدي عال تتخلله أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومراكز لحرس الحدود من الجانبين، بجيبي مليلية وسبتة الاسبانيين الواقعين شمال المغرب، لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما.