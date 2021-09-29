طريقة مبتكرة لتصفية المياه المستعملة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحثي

تم منح جائزة أفضل مشروع بحثي في قطاع الموارد المائية. لمشروع طريقة مبتكرة لتصفية المياه المستعملة لصالح الفلاحة وإنتاج الوقود الحيوي من النفايات الفلاحية.

وحسبما أوردته وزارة الموارد المائية، فقد تم تنظيم المسابقة الوطنية لأفضل مشروع بحثي. من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تحت شعار “البحث العلمي في خدمة المياه”.

ويتمثل المشروع الفائز الذي قدمته دكتورة في هندسة الطرائق من جامعة باجي مختار بولاية “عنابة” كوثر قربوعة في استعادة مياه الصرف الصحي والطين والنفايات الفلاحية. من أجل إنتاج مياه الري والوقود الحيوي والسماد الحيوي.

وأوضحت قربوعة خلال حفل توزيع الجوائز، أن هذه الطريقة تمكن من إزالة الملوثات في مياه الري من أجل إستحداث محاصيل أكثر أمانا وخالية من التلوث الدقيق. مضيفة أن الطريقة الجديدة تمكن من تقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بالتحلل الطبيعي للنفايات العضوية بنسبة 40 بالمائة عن طريق تحويلها إلى وقود حيوي.

أما الجائزة الثانية، فقد عادت للمشروع المتمثل في استرجاع بخار المياه على مستوى محطات تحلية مياه البحر بفضل الطاقة الجيو-حرارية. وقدم هذا المشروع مخبر استغلال وتثمين موارد الصحراء بجامعة الوادي.

وعادت الجائزة الثالثة لمشروع معالجة عن طريق الطحالب الدقيقة لمياه الصرف لصناعات الحليب. ما يسمح بإنتاج الكتلة الحيوية الطحلبية. وكذا المنتوجات الفرعية القابلة للاستعمال مجددا في مختلف الصناعات. وقدم هذا المشروع قسم هندسة البيئة بجامعة قسنطينة 3.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details…

طالع أيضا