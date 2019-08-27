طريقــة جديــدة للحجــز فـــي الحــــج والعمـــرة بدايــــة مــــن الموســــم المقبـــــل

وضعت المملكة العربية السعودية نظاما حصريا لتسجيل مسار الحجاج والمعتمرين، يتم من خلاله، بداية من الموسم المقبل.

طلب كل الخدمات من قبل ضيوف الرحمان، بداية من مرحلة التسجيل إلى غاية العودة إلى أرض الوطن.

حيث تم، أمس، بمدينة جدة شرح هذا النظام لبعثات الحج ووكالات السياحة والأسفار المنظمة للحج والعمرة.

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية عديد المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.

في إطار رؤية الحج 2030 التي تحضر لها المملكة وذلك لاستضافة المزيد من ضيوف الرحمن خلال الموسم الواحد.

وتحسين الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات القدوم، حيث طوّرت الوزارة محرك الحجز المركزي للحج والعمرة «مقام».

وسيكون نظام التوزيع «مقام» نظاما عالميا حصريا لجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

سواء ما تعلق بخدمات النقل، السكن، الغذاء، السياحة، التأمين، وكلاء السفر، وغيرها من الخدمات الأخرى.

بهدف ضمان الجودة في هذه الخدمات، وفقا للمعايير الدولية على طول الفترة التي يقضيها الحاج أو المعتمر في البقاع المقدسة.

ويكفل هذا النظام أو المحرك، توفير كل الخدمات المرتبطة بهذه الرحلة، انطلاقا من رغبة الحاج أو المعتمر.

في أداء النسك وحتى عودته سالما إلى وطنه، كما سيمكّن محرك الحجز المركزي للحج والعمرة جميع مزودي الخدمة.

من إدارة مخزون الخدمات وإدارة عقودهم، مع كل المتعاملين التجاريين وتسويق عروضهم .

عبرمنصات التسويق العالمية والمحلية المرتبطة بالمحرك «مقام» سواء للأفراد أو الشركات.

وستكون رحلة الحج والعمرة حسب وزارة الحج والعمرة السعودية مع الخدمة الجديدة التي يقدمها محرك الحجز المركزي.

سهلة للغاية وميسرة، حيث تمكنه من شراء كل الخدمات عبر منصة التسويق الإلكترونية لـ«مقام» ودفع قيمتها إلكترونيا.

وحتى حصوله على التأشيرة، عبر هذه المنصة التسويقية الحصرية خدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن محرك الحج «مقام» ستكون له منصات أيضا لأنظمة التوزيع العالمية GDS لشركات الطيران.

من أجل ربط الحجوزات مع حزمة الخدمات والتأشيرة لضيف الرحمن حاجا كان أو معتمرا.

وذلك لضمان التناسق بين تواريخ الحجوزات وعقود حزم الخدمات.

وسيدخل هذا النظام الخدمة حسب مصادر «النهار»، بداية من الموسم المقبل.

حيث سيكون للمعتمر استكمال كل الإجراءات الخاصة به إلكترونيا أو لوكيله السياحي.

لتنتهي بذلك رحلة الطوابير والعراقيل التي تواجهها الوكالات السياحية وكذا المعتمرون، في سبيل تنظيم رحلات ضيوف الرحمن.