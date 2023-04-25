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أخبار الجزائر

طريق الجزائر-تيبازة.. انجاز جسر يثقل حركة المرور

بقلم أسماء.ع
طريق الجزائر-تيبازة.. انجاز جسر يثقل حركة المرور
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افادت مركز “طريقي”، أن الطريق السريع في شطره الرابط بين تيبازة والجزائر، بالضبط على مستوى محول قسنطينة-بومرداس اتجاه الجزائر يشهد أشغال. وهذا لإنجاز جسر ثاني على مستوى المكان المسمى كاف مول بالإضافة إلى تعطل شاحنة إثر انفزار العجلة الأمامية.

كما أشار مركز الاعلام المروري، إلى أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني  بشاطئ النخيل بالمكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتنبيه مستعملي الطريق . في حين، دعت  مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.

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