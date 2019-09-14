طريق جديد يربط العاصمة بالطريق السيار شرق غرب شهر ديسمبر»

أعطى، أول أمس، وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، إشارة انطلاق الخط الرابط بين واد أوشايح والبليدة حيز الخدمة.

حيث سيجنب الطريق مئات المواطنين الازدحام المروري.

وقد أكد وزير النقل والأشغال العمومية أن طول هذا الطريق يصل إلى 4.5 كلم.

كما كشف الوزير أن هذا الطريق هو مشروع هيكلي يساهم في فك الخناق على العاصمة بالنسبة للسائقين المتجهين نحو جنوب البلاد.

وكذا الأمر بالنسبة لنقل السلع الذي يشكل نوعا من الازدحام عند مدخل العاصمة.

كما كشف الوزير أن المحور الرابط بين براقي والبليدة سيفتتح شهر ديسمبر المقبل،وسيسمح بربط العاصمة بالطريق السيار شرق-غرب بشكل أسرع.

حيث خصص لهذا المشروع الضخم الذي أسند إنجازه للمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى ENGOA، مبلغ مالي قدره 10 ملايير دينار.

من جهة أخرى، عاين الوزير مدى تقدم أشغال الطريق الاجتنابي للعناصر على مستوى الطريق الوطني رقم 1 «جنوب بئر خادم».

والذي بلغت نسبة الأشغال فيه 51 من المئة.

ومن المنتظر أن يشكل هذا المحور الممتد على طول 4 كلم متنفسا للطريق الرابط.

بين القبة وبئر خادم، الذي كثيرا ما يميزه ازدحام كبير.

كما قام الوزير بتفقد مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي شمال المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

حيث أكد بقوله «إن المشاريع التي تفقدناها اليوم تكتسي أهمية كبيرة، لذا أعطينا تعليمات تقضي بتسريع وتيرة أشغالها».