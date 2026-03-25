طريق 5 جويلية إلى درارية يدخل حيز الخدمة ومنافذ أخرى إلى الواجهة البحرية قريبا

تم اليوم الأربعاء، وضع حيز الخدمة للمنفذ المؤدي إلى بلدية درارية من الطريق السريع الرابط بين مركب “محمد بوضياف - 05 جويلية” وبلدية خرايسية. في شطره الأول نحو بلديتي باباحسن ودرارية.

وقام الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة تفقدية عاين من خلالها جودة الأشغال المنجزة. أين أكد على ضرورة تأمين المنفذ وتوجيه مستعمليه من طرف المصالح الأمنية.

وتتواصل أشغال إنجاز المشروع في شطره الثاني الممتد من بلدية بابا احسن نحو بلدية خرايسية على طول 3.5 كلم. تحديدا عند الطريق الاجتنابي الثاني الرابط بين بئر توتة وزرالدة. والذي يتضمن إنجاز منشآت فنية تساهم في تنظيم الحركة المرورية. هذا وتم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بإنجاز منافذ أخرى نحو التجمعات السكنية والأحياء على غرار منفذ نحو حي عدل درارية. وآخر نحو منطقة “واد طرفة”، لتسهيل ولوج المركبات نحو الطريق السريع.

ويعد هذا المشروع من المشاريع المهيكلة الهامة لتوسيع شبكة الطرق ورفع طاقتها الاستيعابية. بما يساهم في التخفيف من حدة الضغط المروري المسجل عبر مختلف المحاور. كما سيسمح بالولوج المباشر إلى الواجهة البحرية بقلب العاصمة على مستوى باب الوادي. مرورا بـ Frais-Vallon، مع ضمان انسيابية أكبر لحركة المرور عبر الطرقات المتفرعة والمؤدية إلى عدد من البلديات المجاورة. على غرار بن عكنون، بوزريعة، بني مسوس والأبيار. مع استحداث منافذ جديدة تساهم في تفادي نقاط التقاطع عند المداخل. بما يسهّل ولوج المركبات إلى الطريق السريع نحو مركب محمد بوضياف.

