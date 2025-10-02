طريق 5 جويلية والخرايسية..الوزير والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة

القام الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد قادته لمعاينة تقدم الأشغال بمشروع الطريق الرابط بين محول 5 جويلية والخرايسية. على مستوى الطريق العروض الجنوبي الثاني على طول 10 كم. المندرج ضمن نقطة استكمال شبكة الطرقات الرئيسية للمخطط الأصفر الخاص بالنقل والتنقل للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

واستمع الوزير والي العاصمة، إلى عرض حول مراحل الإنجاز. ليتم بعدها معاينة مدى تقدم أشغال المشروع في أشطره الأول والثاني والثالث الذين يشهدون نسبة تقدم معتبرة في الإنجاز. حيث أن هذا الطريق الرابط بين 5 جويلية وخرايسية. على مستوى الطريق العروض الجنوبي الثاني سيفك الخناق على الجهة الجنوبية للعاصمة. وسيسهل التنقل لأصحاب المركبات، من باب الوادي الى غاية خرايسية. ويخلق سيولة حركية للمواطنين بعد فتحه، كما يعتبر طريقا اجتنابيا للعاشور ودرارية.

وأسدى رابحي مجموعة من التعليمات الصارمة، أهمها الدفع بوتيرة الإنجاز. من خلال العمل وفق نظام التناوب 3 8 x من أجل اتمام الاشغال في الآجال المتفق عليها. مع تسخير الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة. مؤكدا على إلزامية إعداد رزنامة مفصلة حول تنفيذ الأشغال. وضرورة الحرص على وضع اللافتات التوجيهية لمستعملي الطريق على مستوى الأجزاء المنجزة بالمشروع،

كما شدد الوزير على ضرورة اتمام اشغال تهيئة الحواف، ورفع المخلفات والردوم وتنظيف المحيط. وتزيينه بالنباتات الخضراء من أجل إضافة طابع جمالي للطريق. مع تنصيب المصابيح في أعمدة الإنارة بالموازاة مع تقدم الأشغال.