طعنة خنجر تقعد شابا بأولاد سي سليمان في باتنة

تعرض شاب لطعنة خنجر على مستوى الظهر، من جيرانه ببلدية أولاد سي سليمان بباتنة، حيث أصابت الطعنه ظهر الضحية.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الضحية كان عائدا من المسجد، وأثناء عودته تم إعتراض طريقه من طرف مجموعة ليقوموا بالإعتداء عليه بالحجر والضرب.

كما قاموا بعد الإعتداء الجسدي عليه بتوجيه عدة طعنات بخنجر على مستوى الظهر، مما تسبب له في عجز طبي.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الجناة هم جيران للضحية، حيث قاموا بمنعه من عبور الطريق المؤدي إلى منزله والذي يقع بين منزلي الضحية والجناة.

حيث قاموا بتسييج الطريق وتعبيده و ضمه لأرضهم، ومنع أي أحد من العبور على هذا المسلك.

هذا وطالب أهل الضحية من السلطات الأمنية والمحلية التدخل لفض النزاع حتى لا تتكرر حوادث لا يحمد عقباها.