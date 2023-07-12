طعنة سكين تردي شاب عشريني قتيلا بقسنطينة

اهتزت بلدية ابن باديس هذه الامسية على جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب عشريني تعرض لطعنة سكين اردته قتيلا.

الحادثة كانت على خلفية ملاسنات كلامية بين الضحية الذي يشتغل في محل لبيع البيتزا و الاكلات السريعة و الجاني الذي كان احد الزبائن.

وسرعان ما سلب الفاعل سكين موجها طعنة قاتلة للضحية ليلوذ بالفرار مخلفا حالة من الذعر و الدهشة وسط ابناء المنطقة.

هذا وفتحت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة.