طعنة قاتلة تنهي حياة كهل بعنابة… والجاني في قبضة الدرك

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة. متورط بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد باستعمال سلاح أبيض.

العملية تمت بناءً على مكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الطبيبة بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بعنابة. بخصوص استقبال مصالحهم جثةً لشخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة، عليه آثار اعتداء بسلاح أبيض على مستوى الصدر.

على الفور، تم تشكيل دورية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء. مدعمة بفرقتين للأمن والتحري للدرك الوطني بالاستعانة بتقنيّي مسرح الجريمة التابعين لمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة. وتم التنقل إلى مكان وقوع الجريمة للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة.

بعد فتح التحقيق واستغلال الوسائل التقنية والعلمية وسماع الشهود، تبيّن بأن القضية تتعلق بمناوشات كلامية وقعت بين الجاني والضحية. انتهت بقيام الجاني بطعن الضحية بسلاح أبيض على مستوى الصدر. نقل على إثرها من طرف أحد الشهود إلى العيادة المتعددة الخدمات بحي خرازة. ليتم تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي “ابن رشد” بعنابة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

في أقل من 5 ساعات من وقوع الجريمة. تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء من فك ملابسات القضية، وتحديد هوية الجاني ومكان تردده. ليتم توقيفه بإحدى الغابات المحاذية لحيّه.

فور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم الجاني أمام الجهات القضائية المختصة.