طعن ثم حريق.. وكيل الجمهورية يروي تفاصيل مقتل عائلة ببني صميل

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، عن تفاصيل صادمة لجريمة قتل راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، بعد تعرضهم للطعن وإضرام النار في منزلهم الكائن ببني صميل.

وأوضح بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، أنه “عملاً بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ومن أجل إطلاع الرأي العام بحيثيات جريمة القتل العمدي وإضرام النار في مسكن مملوك للغير المرتكبة في حق عائلة تتكون من 06 أفراد، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون أنه بتاريخ الخميس 10جويلية 2025 تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون مكالمة هاتفية تفيد وجود حريق بمنزل الضحية (م م) الكائن ببني صميل، فتم التنقل إلى عين المكان ومعاينة وفاة جميع أفراد العائلة وهم الزوج والزوجة والأبناء الذين تتراوح أعمارهم جميعاً بين 62 و 4 سنوات.”

وقد كشفت المعاينات الأولية تعرض الضحايا لطعنات مميتة، فيما أكدت التحقيقات أن الحريق كان متعمداً بعد تنفيذ جريمة القتل.

وأسفرت التحريات عن توقيف مشتبه فيه يُدعى (ش.م.ر)، يبلغ من العمر 21 سنة، كما تم توقيف شقيقه (ش.ف) لعدم التبليغ عن الجريمة رغم علمه بها.

وبتاريخ 16 جويلية 2025، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، حيث فُتح تحقيق قضائي في حق المتهم الأول بتهم الاغتيال المقترن بإضرام النار عمداً في أماكن مسكونة والسرقة مع حمل سلاح ظاهر، بينما وُجهت للمتهم الثاني تهم عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة.

وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الجريمة.