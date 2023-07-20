طعن في طريقة إختيار مندوبي ولاية باتنة المشاركين في المؤتمر الإستثنائي لـUGTA

قدم مناضلو الإتحاد العام للعمال الجزائريين بباتنة طعنا لدى رئيس وأعضاء لجنة تحضير المؤتمر الإستثنائي للمركزية النقابية.

كما عبروا من خلاله رفضهم التام للمندوبين الذين تم اختيارهم لتمثيل ولاية باتنة في المؤتمر الاستثنائي. لأن اختيارهم كان وفقا لمعايير القرابة والولاء وبطريقة عشوائية من طرف سيدة تقول أنها هي المكلفة بتسيير شؤون المكتب الولائي لولاية باتنة. وذلك رغم صدور حكمين قضائيين من طرف محكمة باتنة بتاريخ 14 مارس 2023 ومحكمة سيدي محمد بتاريخ 4 مارس 2023.

محتواهما أن هذه السيدة لا يحق لها قانونا تسيير مكتب ولاية باتنة للإتحاد العام للعمال الجزائريين. وأن الأصل هو ما كانت عليه الأمور منذ تاريخ انعقاد مؤتمر الاتحاد المحلي بتاريخ 15 أكتوبر 2022. فضلا عن كون هذه السيدة عضو في البرلمان خلال العهدة الحالية، وهذا ما يوقعها تحت طائلة مادة التنافي.

وعليه اعتبر الموقعون على الطعن أن أي اجراء أو قرار يصدر عن هذه السيدة هو قرار وإجراء باطل من أساسه، لذلك وجب -حسبهم – على رئيس وأعضاء لجنة تحضير المؤتمر الاستثنائي للمركزية النقابية التدخل في أقرب الآجال من أجل إعادة النظر في قائمة مندوبي ولاية باتنة.