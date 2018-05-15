طـالـب مسكـن اجتمـاعـي يكتشــف متابعتــه في قضية تهرب ضريبي بـ76 مليارا!

أصحاب شركات بباتنة استغلوا اسمه طيلة سنوات

فتحت، في الأيام القليلة الفارطة، محكمة بريكة الابتدائية جنوبي باتنة تحقيقاتها باستدعاء العديد من الأشخاص المشتبهفي تورطهم في قضية استغلال اسم شاب في الثلاثينات من العمر لاستخراج سجلات تجارية وتعاملات ضمن إحدى الشركات الكبيرة، وكان المعني المنحدر من عين مليلة قد اكتشف، مؤخرا، تورطه في قضية تهرب ضريبي بمبلغ 76 مليار سنتيم، وذلك عند تقدمه من مصالح الضرائب لاستخراج وثائق بهدف وضعها في ملف طلب مسكن اجتماعي على مستوى الدائرة التي يقطن فيها.

وحسب مصادر مطلعة على ملف القضية، فإن هذا الأخير كان يحوز على سجل تجاري، قبل أن يقوم بتوقيفه ومباشرة استخراج الوثائق من أجل السكن الاجتماعي، وعند تقدّمه من مصلحة الضرائب علم أن عليه تسديد 13 مليونا كغرامة مالية كانت عالقة جراء استعماله للسجل التجاري، قبل أن يقرر تسديد ما عليه بمجرّد ادخاره للمبلغ، وبعد مرور عام من ذلك تمكن المعني من ادخار المبلغ كاملا وتقدم إلى مصلحة الضرائب من أجل تسديده واستخراج وثيقة مستخرج الضرائب لاستعمالها في ملفه، وهنا كانت المفاجأة عندما اكتشف المعني من أعوان المصلحة أنه متورط في تهرب ضريبي بـ76 مليار سنتيم، وبعد التحقيقات الأولية تم اكتشاف أن اسمه استُغلّ من طرف أشخاص ينحدرون من مدينة بريكة لصالح إحدى الشركات، كما ثبت تعامله مع أكثر من 40 شركة، أين بوشرت تحقيقات قضائية لمعرفة الحيثيات الحقيقية لهذه القضية.