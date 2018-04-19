طفلة أمريكية في الثالثة من عمرها تطلق النارعلى أمها الحامل

أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها في أمريكا النار على أمها الحامل وأصابتها بجروح بليغة ادخلتها العناية المركزة.

وذكرت قناة ABC7 الأمريكية أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي نقلا عن الشرطة، أن الطفلة عثرت على السلاح في السيارة.

حيث وقع الحادث يوم الثلاثاء في ساحة لوقوف السيارات في مدينة ميريلفيل بولاية انديانا، بسبب الزوج الذي ترك السلاح في السيارة.

كانت فيه ذخيرة جاهزة للاستخدام وذهب لمتجر وترك الأم وابنتها التي في الثالثة من عمرها وطفلا في عامه الأول في السيارة.

وقالت الشرطة إن الطفلة أمسكت بالمسدس وأطلقت رصاصة على الأم أصابتها في صدرها.

ونقلت الأم الحامل في أسبوعها السادس لمستشفى في مدينة شيكاغو، حسبما أكدت صحيفة “شيكاغو تريبيون” وألقت الشرطة القبض على الأب.