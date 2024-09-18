طفلة تبلغ 8 سنوات تأخذ سيارة والدتها للذهاب إلى السوبر ماركت

في الولايات المتحدة، تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في ممرات أحد المتاجر الكبرى. حيث كانت تجلس بمفردها خلف عجلة قيادة سيارة والدتها، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

وأبلغت الأسرة، التي تعيش في بيدفورد بولاية أوهايو، الشرطة عن اختفاء الطفل في الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الماضي.

وسرعان ما أطلق أحد الجيران ناقوس الخطر: فقد التقطت كاميرا المراقبة الخاصة به صورة الفتاة الصغيرة. وهي تركب سيارة والدتها ذات الدفع الرباعي لتغادر المنزل حوالي الساعة السابعة صباحًا.

وتعرف ضباط الشرطة من بلدة مجاورة على الفور على السيارة في ساحة انتظار السيارات التابعة لأحد متاجر Target. وهي علامة تجارية مشهورة جدًا بأسعار مخفضة في الولايات المتحدة.

كما تم العثور على الفتاة الصغيرة بعد ذلك في ممرات هذا المتجر، سالمة وسليمة، وتمكن والداها من القدوم واستلامها من الموقع.

والمثير للدهشة أن الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات تمكنت من الذهاب بمفردها إلى هذا السوبر ماركت. الذي يقع في بلدة بينبريدج المجاورة، على بعد 18 كم تقريبًا من منزلها. طريق تتوقع خرائط Google أن يستغرق السفر فيه 25 دقيقة.

ويبدو أن الرحلة لم تشهد أي حادث ملحوظ، حيث اعترفت الفتاة ببساطة بأنها اصطدمت بصندوق بريد في طريقها.