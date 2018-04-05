طفلة ترمي بنفسها من الطابق التاسع في البليدة

إهتزت متوسطة محي الدين دربال بأولاد عيش في البليدة على فاجعة إقدام تلميذة على الانتحار برمي نفسها من الطابق.

وحسب معلوما تحصلت النهار عليها أن الضحية والمسماة أسماء والمنحدرة من حي 1000 مسكن بأولاد عيش في البليدة .

قامت بالصعود إلى عمارة ذات 9 طوابق بحي النصر ورمي نفسها، لأسباب تبقى مجهولة لحد الان .

هذه الحادثة احدثث صدمة لدى اهلها وجيرانها وزملائها خصوصا وأن الطفلة معروفة بأخلاقها الحميدة وتفوقها الدراسي.

وقد نقل الطفلة لمصلحة حفظظ الجثث بالمستشفى بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.