طفلة تستيقظ خلال جنازتها وتموت من جديد.. هذا ما حصل!

عادت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى الحياة، خلال جنازتها، بعد أن افترض الأطباء عن طريق الخطأ وفاتها.

وحسب صحيفة “إل يونيفرسال”، كانت الفتاة تعاني من آلام في المعدة وقيء وحمى عندما أخذتها والدتها لرؤية طبيب أطفال في مدينة فيلا دي راموس في 17 أوت.

وأوصى الطبيب بنقل الطفلة إلى المستشفى في ولاية سان لويس بوتوسي وسط المكسيك لتلقي العلاج من الجفاف.

وقالت والدتها إن الأطباء “استغرقوا وقتا طويلا لربطها بأجهزة إمداد الأكسيجين”.ليتم بعدها إعلان ​وفاة​ كاميلا في وقت لاحق بسبب الجفاف.

وأقيمت جنازة للطفلة، في اليوم التالي، لكن والدتها لاحظت وجود ضباب على النافذة الزجاجية للتابوت.

لتهرع جدة الطفلة لإلقاء نظرة فاحصة عندما لاحظت أن عيون كاميلا تتحرك واكتشفت أن لديها نبضا.

وتم نقل كاميلا بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ساليناس، حيث حاول الأطباء دون جدوى إنعاشها وأعلنوا وفاتها مرة أخرى. حيث تم إعلان وفاة الطفلة جراء وذمة دماغية وفشل غذائي.