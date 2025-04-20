طفلة تسقط من الطابق الـ25 وتنجو بأعجوبة!

نجت طفلة من الموت بأعجوبة، بعدما سقطت من الطابق الخامس والعشرين في المبنى الذي تقطن فيه، والواقع بمدينة تانغشان، شمال الصين.

ووفقا لصحيفة “بكين نيوز”، وقع الحادث، الشهر الماضي، عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات وحدها في غرفتها.

وشعرت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن إسمها، بالحر، فقررت فتح النافذة. ولسوء الحظ، كان هيكل النافذة مفككا، مما تسبب في سقوطها.

ولحسن حظ الطفلة، هبطت على منصة تقع على بعد 18 طابقا في الأسفل، حيث لم تتمكن من الإمساك بأي شيء لتستند إليه.

وسارت الطفلة بضع خطوات بعيدا عن المنصة التي هبطت عليها، رغم سقوطها المؤلم. ورغم وجود الكثير من الدماء حول فمها وأذنيها. كما كانت عيناها منتفختين بسبب جلطات دموية.

وبعد نقل الطفلة إلى مستشفى بكين، تم تشخيص إصابتها بكسور في ذراعيها وحافة جبينها والفقرات الصدرية. دون تسجيل أي أضرار في دماغها.

وخضعت الفتاة لعدة عمليات جراحية وغادرت المستشفى بعد 10 أيام، حسب موقع ساوث تشاينا مورنينغ بوست.