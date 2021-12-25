صور.. طفلة سورية من إحدى المخيمات تتعرض للتعذيب في لبنان

تعرضت طفلة في إحدى المخيمات السورية ببلدة المحمرة الواقعة شمال لبنان، للتعذيب من قبل زوجة والدها. كما أدى الأمر إلى إصابتها بكسور في أنحاء من جسمها.

وأوضح موقع “لبنان 24” أن “زوجة الأب انهالت بالضرب على الطفلة لأكثر من يومين”، في إحدى المخيمات. تابعا “وقد أسفر ذلك عن إصابة الأخيرة بكسور ما بين الكتف والحوض”.

كما تم نقل الطفلة إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، بينما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث. وأعلنت جمعية “الخير ملتقانا” عن تكفلها بإجراء العمليات للطفلة بحال لم تتدخل “الأمم المتحدة” المكلفة بالرعاية الصحية للنازحين السورين بلبنان.

ودعا الرئيس اللبناني ​ميشال عون الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. لا سيما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، على حد وصفه.

وأشار عون، إلى أن عبء النزوح السوري يضاف إلى الصعوبات التي تواجهها بلاده. والتي يجري العمل على إيجاد حلول لها من خلال خطة للتعافي وضعتها الحكومة.

كما اعتبر الرئيس اللبناني أنه “بإمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم”. تابعا “العيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية”.

في حين، دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس الجانب السوري حسين مخلوف، دول الجوار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بتبسيط إجراءات العودة. وقال مخلوف “إن إجراءات مشاركة الدول المعنية بعودة اللاجئين من لبنان والأردن في المؤتمر مفتوحة أمام الجميع”. مردفا “ما على الدول الجارة لسوريا إلا تسهيل عودة اللاجئين السوريين وتبسيط إجراءات هذه العودة”. و”بكل صدر رحب نستقبلهم ونؤمّن لهم كل شيء يتعلق بحسن العيش الكريم في بلدهم”.