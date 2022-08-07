طفلة فلسطينية توجه رسالة قوية للإحتلال: أنتم لستم دولة.. أنتم قتلة أطفال

يعيش الأطفال الفلسطينيين في غزة، معاناة كبيرة ومؤلمة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الجمعة على القطاع المحاصر منذ 16 سنة.

وكشفت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الرعب والفزع والألم الذي يعيشه الأطفال وهم تحت القصف.

وأظهر مقطع فيديو متداول، السبت، حالة من الهلع التي أصابت أطفالا فلسطينيين عقب قصف جيش الاحتلال منازل عائلاتهم.

حيث غطت الدماء وجوه بعض من أولئك الأطفال، فيما كان يصرخ أحدهم باحثا عن أخيه المفقود.

كما إنتشر مقطع فيديو آخر لطفلة فلسطينية أصيبت في قصف إسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وظهرت الطفلة التي لا يتعدى عمرها 5 سنوات والدماء على وجهها وملابسها في أحد مستشفيات غزة.

ووجهت الطفلة في مقطع الفيديو، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: “اليهود ليسوا دولة.. أنتم لستم دولة، أنتم تحت رجلي.. أنتم تقتلون الأطفال”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إرتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 24 شهيدا، و253 إصابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه من بين الشهداء 6 أطفال وسيدة 23 سنة ومسنة. مشيرة إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين خلال الساعة الأخيرة في غارات شنتها طائرات الإحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع.