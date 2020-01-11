طفلة مهددة ببتر أطرافها بسبب مرض نادر في وهران

تناشد عائلة واسيني بوهران، الجهات الوصية التدخل بعد إصابة فلذة كبدها البالغة من العمر 4 سنوات بمرض غريب عجز الطاقم الطبي الساهر على حالتها منذ 11 نوفمبر 2019 عن تشخيصه وعلاجه.

وتسبب عجز الطاقم الطبي في تشخيص مرض الطفلة في تطور المرض وظهور أعراض جانبية اكثر خطورة.

إيناس التي كانت تنعم بصحة جيدة منذ ولادتها أدخلت مصلحة طب الأطفال التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بوهران بعد آلام بالمفاصل.

لتسوء حالتها الصحية تدريجيا بعد تعرضها للشلل وتورم على مستوى اليد والقدم في مراحله الأولى.

وحسب التقرير الطبي فإن الطفلة ايناس تعاني من التهاب في الأوعية الدموية الذي يتسبب في أغلب الحالات في تضرر الشرايين الصغيرة والمتوسطة، ويعد مهاجمة جهاز المناعة بجسم المصاب.

وهو ما يستدعي علاج متخصص لبقاء المرض في حالة خمود وهو ما تسعى عائلة الطفلة بعد ابلاغهم بامل امكانية تحسن وضعها من خلال تكفل طبي متخصص بالخارج.