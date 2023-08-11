طفل بريطاني يجمع الأموال للمتشردين بطريقته الخاصة

ينام صبي بريطاني يبلغ من العمر 13 عامًا في خيمة بحديقته منذ أكثر من عام لجمع الأموال لجمعية خيرية للتشرد.

وبدأ بيلي ، من بودسي ، بالنوم في الخارج لإثبات وجهة نظره. بعد شكاوى من أنه لم يكن يستخدم خيمة حصل عليها في عيد ميلاده.

ولكن بعد أن وجدها “لطيفة للغاية” استمر – ثم قرر دمجها مع مساعدة الآخرين المحتاجين.

جمع حتى الآن ما يقرب من 1500 جنيه إسترليني من أجل Emmaus. ويخطط للاستمرار في النوم في خيمته على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

واشترت والدة بيلي له الخيمة في عيد ميلاده العاشر، وقال إنه لم يستخدمها أبدًا، لذلك قرر النوم في إحدى الليالي.

وتابع: “لقد فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا ، وانخرطت تمامًا في عاداتي في القيام بالأشياء واستمرت لأكثر من عام.

“اقترح والداي أنه يمكنني جمع الأموال واعتقدت أنها فكرة رائعة لذلك اخترت جمعية Emmaus الخيرية. لأنها تقدم الدعم المستمر.”

ولدى سؤاله عن شعوره بجمع الكثير من الأموال ، قال بيلي: “مذهل … وكان معظمه خلال الأيام القليلة الماضية من أشخاص لا أعرفهم ولكنهم يريدون مساعدتي”.

وسجل ماكس ووسي، البالغ من العمر 13 عامًا أيضًا، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمخيمات الخيرية. من خلال النوم في خيمة لمدة ثلاث سنوات. الشاب ، من براونتون ، ديفون ، جمع أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني.

لا يعتقد بيلي أن النوم في الخارج لفترة طويلة سيؤثر على عمله المدرسي. لأنه سيصبح “طبيعيًا بالنسبة له مثل النوم في السرير”.

قال والد بيلي ، سيمون طومسون، إن العائلة “فخورة حقًا” ببيلي “لالتزامه بها”. ولكن لم يكن هناك ضغط للاستمرار إذا لم يرغب في ذلك.