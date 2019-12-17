طفل بعمر الـ3 سنوات يبهر العالم ويفوز بلقب “españa got talent”

فاز الطفل “هوغو مولينا” والذي يبلغ من العمر 3 سنوات، بلقب “españa got talent” في موسمه الخامس، ليصبح أصغر من فاز بهذه الجائزة عبر العالم.

وحسب مواقع إعلامية إسبانية، إحتفل طاقم البرنامج سهرة أمس الإثنين، بنهائي مميز، فاز فيه الطفل “هوغو” والذي يملك موهبة مذهلة في العزف على آله الدرامز، باللقب.

ليصبح “هوغو” أصغر طفل في العالم، يتوج بهذه المسابقة، وحصل على جائزة تبلغ 25000 أورو.

ووصل 12 شخصا إلى نهائي “españa got talent”، وتنافسوا على الجائزة، في عرض جد مميز، ومليئ بالمفاجآت التي أعدها البرنامج لكل منهم.