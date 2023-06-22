طفل عمره عامين يقتل والدته الحامل بالرصاص

أقدم طفل في ولاية أوهايو الأميركية، يبلغ من العمر عامين على قتل والدته الحامل في شهرها الثامن عن طريق الخطأ. بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزن في مكان آمن.

وحسبما أفادت به الشرطة المحلية، فقد طلبت لورا إيلغ (31 عاما)، المساعدة بعد ظهر يوم 16 جوان، قائلة إنها أصيبت في منزلها في نورووك برصاصة أطلقها ابنها. على ما قال مفوض الشرطة دافيد سميث لوسائل إعلام محلية.

ولفت سميث لقناة “نيوز 5 كليفلاند” التابعة لشبكة “إيه بي سي” الأميركية، إلى أن الضحية “أوضحت أنها كانت في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل. وأن طفلها البالغ عامين أطلق عليها النار بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس”.

وقال قائد الشرطة إنه على الرغم من التدخل السريع لخدمات الطوارئ. توفيت الشابة في المستشفى من دون التمكن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها. وعندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة. أوضحت أن إبنها تمكن من دخول غرفة النوم الرئيسية التي عادة ما تكون مغلقة. بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.

كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملليمترات على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محشوين.

وأفاد زوج الضحية، الذي كان خارج المنزل خلال الحادثة، للشرطة بأن الأسلحة عائدة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال قائد الشرطة إن مأساة نورووك وقعت على الرغم من وجود إجراءات أمنية، وحث الأشخاص الذين يحملون أسلحة نارية على اتخاذ احتياطات إضافية، بما في ذلك استخدام “أقفال وخزائن” و”على الأقل ترك (الأسلحة) فارغة”.