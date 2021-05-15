طفل عمره 10 سنوات يقتل آخر بآلة حادة في مشتة “الصنهاجة” بالطارف!

انتقاما منه بعد شجارات بينهما في المدرسة

جثة الطفل الضحية عثر عليها راعي غنم

نجحت عناصر فرقة الدرك الوطني في “عين الكرمة” بولاية الطارف، وفي أقل من 24 ساعة، عن اكتشاف جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة، مقتولا في إحدى المناطق النائية بمشتة “الصنهاجة” التابعة إداريا لبلدية “عين الكرمة” جنوب مدينة الطارف، من كشف لغز وملابسات الجريمة، مع توقيف المشتبه فيه في جريمة قتل راح ضحيتها طفل في الحادية عشرة من العمر.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، بأن التحقيقات الأولى قادت إلى الاشتباه في تورط طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في جريمة القتل، أين تم توقيف الطفل المشتبه فيه، وعرضه على التحقيق المختص لمعرفة الأسباب الحقيقية ودوافع الجريمة التي اهتز على وقعها سكان منطقة “صنهاجة” الهادئة.

جدير بالذكر، أن مصالح الحماية المدنية حوّلت، نهاية الأسبوع المنصرم، جثة طفل مقتول، في إحدى المناطق النائية بمشتة “صنهاجة” ببلدية “عين الكرمة”، إلى مصلحة حفظ الجث بمستشفى “بوحجار” لعرضها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، حيث تم اكتشاف جثة الطفل بعد العثور عليها من قبل راعٍ بالمنطقة، والذي أبلغ بدوره المصالح الأمنية، التي أبلغت وكيل الجمهورية لدى محكمة “بوحجار”، الذي تنقل شخصيا لمعاينة جثة الطفل البالغ من العمر 12 سنة، وأمر بفتح تحقيق أمني معمق، للوصول إلى لغز الجريمة، التي اتضح أنها تعود إلى شجارات متكررة بين الضحية والقاتل الذي تم تحويله إلى مركز الأحداث بمدينة سوق أهراس.