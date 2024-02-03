طفل فلسطيني يضيء عتمة مخيم النزوح بهذه الطريقة!

دفعت رغبة الطفل الفلسطيني حسام العطار في توفير إضاءة لشقيقه ليرى في الليل، إلى تصميم إختراع لتوليد الكهرباء.

ولقب الطفل حسام العطار، من نازحي غزة، بـ”نيوتن غزة”، بعدما استطاع من خلال أدوات بسيطة أن يولد الطاقة من إختراع يتكون من مروحتين.

ويمكن هذا الاختراع من توليد الكهرباء، للخيمة التي يعيش فيها وعائلته حاليا في محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة، بأبسط الإمكانيات المتاحة.

وكشف الطفل حسام في تقرير خص به وكالة القدس برس، أن السبب الذي دفعه لتصميم هذا الاختراع، هو رغبته في توفير الإضاءة اللازمة كي يتسنى لشقيقه الرؤية بوضوح في ساعات الليل.

ووصف نشطاء على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، الطفل الغزاوي بـ”العبقري” فهو الذي أضاء عتمة المخيم بأبسط الإمكانيات.