طفل في الثامنة من عمره ينقذ عائلته من حريق

أنقذ طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات عائلته من حريق ليلة الأربعاء إلى الخميس. في منزل العائلة في دوفيل (دوردوني)، بفرنسا.

وحسبما قال أرنو يونكر، عمدة المدينة، في تصريح لموقع BFMTV.com، فقد تمكن جميع أفراد العائلة من الخروج بأمان قبل وصول رجال الإطفاء.

ووفقا لرواية رئيس البلدية، كان الطفل الصغير هو الوحيد المستيقظ وقت الحريق. وكان في غرفة المعيشة عندما اندلع الحريق. ثم أيقظ والديه وإخوته وأخواته.

وتمكن أفراد الأسرة الستة من الخروج من المنزل قبل وصول رجال الإطفاء. ولم يصَب أحد في هذا الحريق.

وقال رجال الإطفاء لقناة فرانس 3 نوفيل-أكيتاين: “عندما وصلنا، كان المنزل مشتعلاً”. وتمكنوا من إخماد النيران.

وبعد ساعات قليلة من وقوع الكارثة، نظمت البلدة نفسها لمساعدة هذه العائلة التي عاشت في دوفيل “لأقل من عام بقليل”، كما يوضح عمدة المدينة.